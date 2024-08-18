Глава МАГАТЭ Гросси посетит Курскую АЭС после обстрелов ВСУ

Число пострадавших от пожара на колесе обозрения в немецком Лейпциге выросло до 65 человек, 16 из них оказались в больнице. Об этом сообщает DPA со ссылкой на полицию Германии. Среди госпитализированных четверо с ожогами и один с травмами от падения, указано в материале.