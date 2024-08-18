Глава МАГАТЭ Гросси посетит Курскую АЭС после обстрелов ВСУ

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Визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС из-за напряженной обстановки ожидается довольно скоро. Об этом сообщил постпред России в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале. Он добавил, что глава организации без промедления ответил на приглашение.
«Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси без промедления отреагировал на российское приглашение посетить Курскую АЭС, безопасность которой оказывается под угрозой в результате безрассудных и провокационных действий украинской стороны. В последней информационной сводке Агентства подтверждена готовность Р. Гросси нанести визит на Курскую АЭС для оценки ситуации. Думается, что с учетом тревожных обстоятельств это может произойти довольно скоро», — написал Ульянов.Ранее аналитик Борис Марцинкевич заявил, что физическая защита Курской АЭС усилена для борьбы с возможным нападением с воздуха, а возможность боевиков ВСУ самостоятельно дойти до атомной электростанции вызывает большие сомнения.
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