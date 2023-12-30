Генерал Фрейдинг: Россия способна использовать для войны детали холодильников

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Страны Запада недооценили возможности российского военно-промышленного комплекса и способность союзников поставлять в Россию всё необходимое. Об этом заявил глава ситуационного центра по Украине при министерстве обороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.
В разговоре с изданием Suddeutsche Zeitung немецкий военачальник выразил удивление гибкостью российской экономики и тем, как она быстро сумела перестроиться на военные рельсы.
«Если Китай, Северная Корея или страны Глобального Юга будут поставлять в Россию только лампочки для холодильников, будьте уверены — русские и их смогут использовать в военных целях», — сказал генерал бундесвера.
По его мнению, Запад не отдавал себе отчёт в том, что Россия сумеет нарастить военно-промышленный комплекс, расширить его мощности и увеличить производство в условиях драконовских санкций. Западные политики не верили в способность России выстоять, поэтому её возможности стали неприятным сюрпризом для Евросоюза и НАТО, заключил генерал.
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«Если Китай, Северная Корея или страны Глобального Юга будут поставлять в Россию только лампочки для холодильников, будьте уверены — русские и их смогут использовать в военных целях», — сказал генерал бундесвера.
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Александр Бойцов