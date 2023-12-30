В США признали рекордный темп развития промышленности России

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В декабре деловая активность в российском производственном секторе продемонстрировала свои самые высокие темпы роста за последние семь лет, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные консалтинговой компании Standard & Poor’s (S&P) Global.
Статья также отмечает, что производство в России за последние семь месяцев росло на самых высоких темпах, а уровень новых заказов также увеличился. Такое положение дел обусловлено значительным внутренним спросом, низким уровнем безработицы и снижением инфляции.
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