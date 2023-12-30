Фото: МИД РФ
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов высказался о реакции США на удары российских Воздушно-космических сил (ВКС) по Украине. В Telegram-канале дипмиссии он утверждает, что это свидетельствует об успехе специальной военной операции (СВО).
Дипломат подчеркнул, что стратегия Запада остается неизменной, они по-прежнему стремятся одержать победу над Россией на поле боя, применяя экономические санкции и пытаясь создать раздор в обществе. Однако попытки эти не дали результатов: за последний год страна укрепила свою единство, усилила готовность вооруженных сил, что явственно проявилось в атаке 29 декабря.
Антонов подчеркнул, что если бы США на самом деле заботились об украинском народе, они нашли бы способ разрешить конфликт и прекратить гибридную войну. Однако, агрессивные заявления и призывы к еще более жесткому военному противостоянию, по его мнению, приведут к серьезным последствиям не только для региональной, но и для глобальной безопасности.
Посол выразил убеждение, что историческая ответственность за конфликт на Украине лежит на США. Кроме того, он предупредил, что любые попытки посягательства на безопасность России будут встречены решительным ответом.
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Антонов подчеркнул, что если бы США на самом деле заботились об украинском народе, они нашли бы способ разрешить конфликт и прекратить гибридную войну. Однако, агрессивные заявления и призывы к еще более жесткому военному противостоянию, по его мнению, приведут к серьезным последствиям не только для региональной, но и для глобальной безопасности.
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Артем Кузьмин