Генерал Фройдинг: к концу июля ВСУ получат от ФРГ первые дальнобойные системы
Руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что ВСУ уже к концу июля получат от Германии первые дальнобойные системы. Об этом военный рассказал в эфире телеканала ZDF.
«Мы запустили эту инициативу в конце мая, и в результате данной инициативы уже в конце этого месяца ВС Украины получат первые системы вооружения большой дальности. А затем в большом количестве, выражающемся трёхзначным числом...», — заявил военачальник.
Фройдинг отметил, что Украине необходимы системы, которые способны бить вглубь российской территории. Потенциальными целями будут являться склады, командные пункты, аэродромы и самолеты. По словам генерала, Германия хочет обеспечить Украину таким оружием.