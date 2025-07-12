Генерал Фройдинг: к концу июля ВСУ получат от ФРГ первые дальнобойные системы

12 июля 2025, 03:06

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Руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что ВСУ уже к концу июля получат от Германии первые дальнобойные системы. Об этом военный рассказал в эфире телеканала ZDF.







«Мы запустили эту инициативу в конце мая, и в результате данной инициативы уже в конце этого месяца ВС Украины получат первые системы вооружения большой дальности. А затем в большом количестве, выражающемся трёхзначным числом...», — заявил военачальник.