Зеленский объявил о возобновлении всех военных поставок Украине

11 июля 2025, 21:52

Зеленский заявил, что военные поставки Киеву возобновлены, но не уточнил, какие

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский сообщил о возобновлении поставок военной помощи Украине. При этом он не уточнил, о каких пакетах и странах идёт речь.