Зеленский объявил о возобновлении всех военных поставок Украине
Владимир Зеленский сообщил о возобновлении поставок военной помощи Украине. При этом он не уточнил, о каких пакетах и странах идёт речь.
Телеканалы NBC и CNN 4 июля заявили, что приостановка военной помощи Киеву была односторонним решением главы Пентагона Пита Хегсета, который не сообщил о введении такой меры администрации президента США Дональда Трампа. Решение оборонного ведомства застало американского лидера врасплох. Позднее он заявил, что не знает, кто запустил процедуру приостановки выделения военной помощи Украине.
Зеленский в пятницу в личном блоге заявил, что Киев работает сейчас с партнёрами над новыми поставками. При этом он не стал раскрывать, о каких конкретно поставках оружия идёт речь, а также с какими партнёрами он сотрудничает.
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