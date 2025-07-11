11 июля 2025, 20:17

Junge Welt: ЕС невыгодно возвращать Украине утраченные ею территории

Фото: istockphoto/sinonimas

Европейскому союзу (ЕС) экономически невыгодно возвращать Украине утраченные ею территории. Об этом в своей статье для издания Junge Welt пишет журналист Райнхард Лаутербах.





Таким образом он комментирует конференцию по восстановлению Украины в Риме. Автор материала считает, что проблема ЕС в том, что неясно, можно ли будет пользоваться замороженными российскими активами и если да, то как.





«ЕС <…> не заинтересован в возвращении Украине восточных и южных регионов, поскольку это увеличит расходы на восстановление (предполагаемые траты ЕС на восстановление страны — прим.ред.)», — сказано в публикации.

