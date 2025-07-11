В ФРГ сделали неожиданное заявление о границах Украины
Junge Welt: ЕС невыгодно возвращать Украине утраченные ею территории
Европейскому союзу (ЕС) экономически невыгодно возвращать Украине утраченные ею территории. Об этом в своей статье для издания Junge Welt пишет журналист Райнхард Лаутербах.
Таким образом он комментирует конференцию по восстановлению Украины в Риме. Автор материала считает, что проблема ЕС в том, что неясно, можно ли будет пользоваться замороженными российскими активами и если да, то как.
«ЕС <…> не заинтересован в возвращении Украине восточных и южных регионов, поскольку это увеличит расходы на восстановление (предполагаемые траты ЕС на восстановление страны — прим.ред.)», — сказано в публикации.В МИД России подчеркивали, что Москва ответит Западу на конфискацию российских активов. По заявлению Сергея Лаврова, российская сторона тоже имеет право не возвращать деньги западным странам, которые они держали в стране.