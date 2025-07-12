Саудовская Аравия готова предоставлять площадку для переговоров РФ и США

12 июля 2025, 02:23

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф заявил, что его страна готова предоставить площадку России и США для проведения переговоров. Об этом политик рассказал агентству ТАСС.





Как отметил аль-Хурейф Саудовская Аравия предоставит площадку для российско-американского диалога для того, чтобы помочь мировому сообществу прийти к договоренностям.





«Да, Саудовская Аравия старается делать все, чтобы помочь мировому сообществу прийти к договоренностям. Наше руководство, Его Высочество и наследный принц предпринимают все усилия для того, чтобы регион был стабильным. Это наш национальный интерес», — сказал аль-Хурейф.