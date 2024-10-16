Генерал КСИР Ростами заявил о наличии у Ирана более мощного оружия, чем ядерное

Фото: istockphoto/Ruma Aktar
Иран обладает секретным оружием, мощность которого даже выше, чем у ядерного. Об этом заявил бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Эбрахим Ростами.
Об этом сообщает информационное агентство Asriran. Ростами также добавил, что Иран располагает «огромными секретными возможностями» в области вооружений, которые исламская республика сумела самостоятельно нарастить за последнее десятилетие. Подробностей он раскрывать не стал, ссылаясь на всё те же соображения секретности.
На прошлой неделе бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что сложившаяся в настоящее время на Ближнем Востоке обстановка как никогда ранее располагает к тому, чтобы атаковать ядерные объекты Ирана. После этого 39 иранских парламентариев обратились в Высший совет национальной безопасности с призывом разрешить создание ядерного оружия на фоне угроз со стороны еврейского государства. В настоящее время оборонная доктрина Ирана, следуя фетве духовного лидера Али Хаменеи, запрещает создание ядерного оружия, так как считается, что это противоречит исламу.
Читайте также:
Kan: премьер Нетаньяху и глава МО Израиля Галант согласовали удар по Ирану
Нетаньяху угрожает военным объектам Ирана
Иран призвал Россию к активной борьбе с «преступлениями Израиля»
Александр Бойцов