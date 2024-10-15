Нетаньяху угрожает военным объектам Ирана

Фото: istock/barbaraaaa
Согласно публикации, Нетаньяху подчеркнул, что приоритетом Израиля являются военные объекты Ирана, а не нефтяные или ядерные цели.
Решение связано с необходимостью нейтрализации угроз со стороны иранских вооруженных сил, а не провоцирования ядерной или экономической эскалации. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в октябре Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, что Тегеран назвал актом самообороны. В результате инцидента Израиль перехватил большую часть ракет, и обстрел обошелся без значительных жертв среди гражданского населения.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия исходит из оценок МАГАТЭ, которые не подтверждают, что Иран пытается перевести свою ядерную программу в военное русло. Лавров также отметил, что атака на ядерные объекты Ирана стала бы серьезной провокацией, потенциально приводящей к дальнейшей дестабилизации в регионе.
Читайте также:
Нетаньяху сделал дерзкое заявление про Ливан
Китай призвал остановить насилие в Газе
ЦАХАЛ нанес удар по больнице в Газе с якобы командным центром ХАМАС
Ранее в октябре Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, что Тегеран назвал актом самообороны. В результате инцидента Израиль перехватил большую часть ракет, и обстрел обошелся без значительных жертв среди гражданского населения.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия исходит из оценок МАГАТЭ, которые не подтверждают, что Иран пытается перевести свою ядерную программу в военное русло. Лавров также отметил, что атака на ядерные объекты Ирана стала бы серьезной провокацией, потенциально приводящей к дальнейшей дестабилизации в регионе.
Читайте также:
Нетаньяху сделал дерзкое заявление про Ливан
Китай призвал остановить насилие в Газе
ЦАХАЛ нанес удар по больнице в Газе с якобы командным центром ХАМАС
Елена Перлова