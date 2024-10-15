Kan: премьер Нетаньяху и глава МО Израиля Галант согласовали удар по Ирану

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предупредил Соединенные Штаты о рисках, связанных с возможными ударами по России с использованием американских ракет. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предупредил Соединенные Штаты о рисках, связанных с возможными ударами по России с использованием американских ракет.