Kan: премьер Нетаньяху и глава МО Израиля Галант согласовали удар по Ирану

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Удар по Ирану согласовали израильский премьер Биньямин Нетаньяху и глава МО Йоав Галант, передает телерадиокомпания Kan во вторник, 15 октября.
«Однако для проведения операции все еще требуется окончательное одобрение кабинета министров», — уточнили журналисты.Иранская сторона негативно отреагировала на ликвидацию Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) генсека шиитского движения «Хезболлах» Хасана Насруллы. Представитель правительства исламской республики отмечал, что такие шаги приведут к «уничтожению» Израиля.
Затем, 1 октября, Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами, проведя массированный удар. В ЦАХАЛе подчеркнули, что для Ирана будут последствия.
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