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Kan: премьер Нетаньяху и глава МО Израиля Галант согласовали удар по Ирану

15 октября 2024, 11:19
Фото: istockphoto/butenkow

Фото: istockphoto/butenkow

Удар по Ирану согласовали израильский премьер Биньямин Нетаньяху и глава МО Йоав Галант, передает телерадиокомпания Kan во вторник, 15 октября.
«Однако для проведения операции все еще требуется окончательное одобрение кабинета министров», — уточнили журналисты.
Иранская сторона негативно отреагировала на ликвидацию Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) генсека шиитского движения «Хезболлах» Хасана Насруллы. Представитель правительства исламской республики отмечал, что такие шаги приведут к «уничтожению» Израиля.



Затем, 1 октября, Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами, проведя массированный удар. В ЦАХАЛе подчеркнули, что для Ирана будут последствия.

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На Западе выступили с жестким обращением к НАТО
Малинен: НАТО стала главной ложью Европы за последние десятилетия
15 октября 2024, 09:03

Фото: iStock/RomanBabakin

НАТО стала главным символом обмана европейцев. Об этом пишет профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети X.
Согласно мнению Малинена, Североатлантический альянс — это самая значительная ложь с «момента создания Третьего рейха».

Профессор отметил, что начиная с 2022 года, альянс ведет прокси-войну против РФ.

Ранее Малинен заявил, что самой большой угрозой для Европы в настоящее время является НАТО.

Напомним, финские военные в этом году примут участие в ядерных учениях блока, которые будут называться Steadfast Noon. Эти военные манёвры, посвящённые отработке применения ядерного оружия, планируется осуществить в ноябре. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Рютте заявил, что России не запугать НАТО
Генсек Рютте: России не запугать НАТО, альянс продолжит поддерживать Украину
15 октября 2024, 08:29

Фото: РИА Новости/Стрингер

НАТО не запугать угрозами со стороны РФ, альянс продолжит оказывать поддержку Украине. Об этом заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте во время первого визита на базу в немецком Висбадене, передает Reuters.
По словам Рютте, союзники Украины по НАТО продолжат делать все необходимое, чтобы убедиться, что глава российского государства Владимир Путин не добьется своих целей, и Украина одержит победу в нынешнем противостоянии.

Напомним, в начале октября украинский лидер Владимир Зеленский встретился с новым генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте. Во время разговора Зеленский подчеркнул, что на фоне приближающихся холодов стране и блоку важно реализовать все договоренности относительно передачи Украине средств ПВО.

Ранее геополитический эксперт и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что самой большой угрозой для Европы сейчас является НАТО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Китай надеется на расширение военных связей с Россией
Зампред ЦВС КНР Чжан Юся выразил надежду на развитие военных связей с Россией
15 октября 2024, 06:47

Фото: istock/Zerbor

Зампредседателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся выразил надежду на развитие военных связей с Россией на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым в Пекине.
«Мы надеемся, что стороны продолжат совместные усилия для реализации договоренностей, достигнутых главами двух государств. Это позволит поддерживать тесные контакты на высоком уровне, углублять и расширять сотрудничество между вооружёнными силами двух стран, защищать суверенитет и безопасность наших государств, а также совместно работать над поддержанием мира и стабильности в международном и региональном контексте», — отметил Чжан Юся, передает Министерство обороны Китая.
Сообщается, что встреча прошла в рамках укрепления сотрудничества между Россией и Китаем на фоне общей заинтересованности в обеспечении безопасности и стабильности.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что гуманитарная катастрофа в Газе не должна продолжаться, а насилие в ответ на насилие ни к чему не приведет. Ван И также подчеркнул, что жизни людей любого происхождения одинаково ценны.

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РИА: Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине с помощью переговоров
15 октября 2024, 06:16

Фото: сайт Дональда Трампа

Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии на предстоящих выборах Дональд Трамп заявил, что сможет разрешить конфликт на Украине через переговоры.
Он сделал это заявление во время выступления в формате «таунхолл» в штате Пенсильвания.

«Я собираюсь решить этот вопрос путем переговоров», — пообещал Трамп.
Он отметил, что у него хорошие отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он также подчеркнул, что при его администрации подобного конфликта «никогда бы не произошло».

Кроме того, Трамп раскритиковал действующего президента Джо Байдена за его подход к урегулированию украинского кризиса. По его словам, Байден за более чем год не предпринимал попыток связаться с Путиным, что лишь усугубляет ситуацию.

Ранее политолог, американист Малек Дудаков выразил сомнения в том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп мог инициировать покушение на себя, которое снова случилось. Он добавил, что у Трампа вполне достаточно и без того оппонентов, среди которых есть и откровенно психически нездоровые люди, которые могут пойти на преступление.


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#переговоры
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Песков: Россия будет представлена на конференции ООН по климату
15 октября 2024, 05:59

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение об участии Владимира Путина в предстоящей конференции ООН по климату в Баку пока не принято.
Однако Россия обязательно будет представлена на мероприятии, подчеркнул Песков.

Конференция ООН по климату COP29 состоится в Баку с 11 по 22 ноября 2024 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил лидеров Шанхайской организации сотрудничества на мероприятие во время саммита ШОС в июле. В настоящее время Азербайджан председательствует на конференции.

Ранее сообщалось, что Украина обратилась к властям Бразилии с призывом арестовать президента России Владимира Путина, если он примет участие в саммите G20 в ноябре этого года. С соответствующим заявлением выступил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Он сообщил, что по данным украинской разведки, Путин может посетить саммит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

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#оон
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Reuters: Украина призвала Бразилию арестовать Путина на саммите G20
15 октября 2024, 03:34

Фото: сайт Кремля

Украина обратилась к властям Бразилии с призывом арестовать президента России Владимира Путина, если он примет участие в саммите G20 в ноябре этого года.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Генерального прокурора Украины Андрея Костина. Костин сообщил, что по данным украинской разведки, Путин может посетить саммит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

«Бразилия, как участник Римского статута, обязана арестовать его, если он осмелится посетить страну», — отметил Костин, подчеркнув, что невыполнение этого обязательства может создать опасный прецедент для международного правосудия.
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года, обвинив его в депортации украинских детей. Пока Бразилия направила российскому лидеру стандартное приглашение на саммит, но ответа на него еще не поступало.

Украина также недавно призывала Туркменистан арестовать Путина во время его визита в Ашхабад и объявила дипломатический демарш Монголии после визита российского президента.

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Пушков предостерег США от «самоубийственных игр» с ударами по России
15 октября 2024, 03:15

Фото: istock/sb2010

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предупредил Соединенные Штаты о рисках, связанных с возможными ударами по России с использованием американских ракет. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предупредил Соединенные Штаты о рисках, связанных с возможными ударами по России с использованием американских ракет.
По его словам, такие действия могут привести к «потенциально самоубийственным последствиям» для США, что не отвечает их интересам.

«Даже если судьба поддерживаемой Западом Украины стоит на кону, удары Киева западными ракетами по России Соединенным Штатам совершенно не нужны. И думающие люди во власти это понимают», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что в Белом доме должны находиться люди, способные мыслить стратегически и избегать решений, которые могут привести к глобальным последствиям.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков уже заявлял об ограничениях США на удары по российской территории, комментируя заявления Вашингтона.

Пушков напомнил кандидату в канцлеры Германии, лидеру Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриху Мерцу, о судьбе гитлеровской Германии.
Свое заявление Пушков сделал в ответ на недавние высказывания Мерца о готовности передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

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Боррель выразил сомнения в возможности военного принуждения России к перемирию
15 октября 2024, 02:29

Фото: istock/sinonimas

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что перспектива заставить Россию заключить перемирие с Украиной военным путем кажется крайне маловероятной.
По его словам, хотя усиление Украины в военном и политическом плане может способствовать переговорам, вероятность достижения такой цели выглядит отдаленной.

«Есть стратегическая логика в том, чтобы укреплять Украину, чтобы вынудить Путина сесть за стол переговоров, но это весьма отдаленная перспектива», — подчеркнул Боррель по итогам заседания Совета МИД ЕС в Люксембурге.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что серьезных предложений по урегулированию конфликта пока не поступало. Президент РФ Владимир Путин также выдвигал условия для мирного урегулирования, включая вывод украинских войск с новых российских территорий и отказ Киева от вступления в НАТО. Однако после недавних атак ВСУ на Курскую область, Путин отметил, что переговоры с Украиной при текущих обстоятельствах невозможны.

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Нетаньяху угрожает военным объектам Ирана
РИА: Нетаньяху сообщил США о готовности нанести удар по военным объектам Ирана
15 октября 2024, 01:31

Фото: istock/barbaraaaa

Согласно публикации, Нетаньяху подчеркнул, что приоритетом Израиля являются военные объекты Ирана, а не нефтяные или ядерные цели.
Решение связано с необходимостью нейтрализации угроз со стороны иранских вооруженных сил, а не провоцирования ядерной или экономической эскалации. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в октябре Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, что Тегеран назвал актом самообороны. В результате инцидента Израиль перехватил большую часть ракет, и обстрел обошелся без значительных жертв среди гражданского населения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия исходит из оценок МАГАТЭ, которые не подтверждают, что Иран пытается перевести свою ядерную программу в военное русло. Лавров также отметил, что атака на ядерные объекты Ирана стала бы серьезной провокацией, потенциально приводящей к дальнейшей дестабилизации в регионе.

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