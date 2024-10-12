Иран призвал Россию к активной борьбе с «преступлениями Израиля»

Фото: istock/Andrzej Rostek
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что обсудил конфликт с Израилем во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Политик призвал Россию сыграть активную роль в борьбе Ирана в Ливане и секторе Газа. Он считает, что США и европейские страны препятствуют деэскалации на Ближнем Востоке.
Пезешкиан также договорился с президентом Путиным об ускорении проектов в области газоснабжения, строительства автомобильных и железных дорог, опреснения воды и многих других энергетических, нефтехимических и энергетических проектов.
Ранее главный советник лидера элитного Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Хоссейн Дагиги заявил, что Иран не допустит войны с США, несмотря на заинтересованность Израиля в таком сценарии.
Читайте также:
Находящихся в Иране россиян призвали строго соблюдать меры безопасности
США открыли огонь по союзным силам сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор
Небензя: Израиль не считается с жертвами среди гражданских при атаках на Ливан
Пезешкиан также договорился с президентом Путиным об ускорении проектов в области газоснабжения, строительства автомобильных и железных дорог, опреснения воды и многих других энергетических, нефтехимических и энергетических проектов.
Ранее главный советник лидера элитного Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Хоссейн Дагиги заявил, что Иран не допустит войны с США, несмотря на заинтересованность Израиля в таком сценарии.
Читайте также:
Находящихся в Иране россиян призвали строго соблюдать меры безопасности
США открыли огонь по союзным силам сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор
Небензя: Израиль не считается с жертвами среди гражданских при атаках на Ливан
Александр Климов