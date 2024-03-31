Генерал Лапин возглавил Ленинградский военный округ, воссозданный Путиным

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Начальник Главного штаба Сухопутных войск, Герой России генерал-полковник Александр Лапин назначен командующим Ленинградским военным округом. Об этом сообщает издание URA.RU.
В настоящее время отсутствуют официальные подтверждения назначения Лапина на этот пост.
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