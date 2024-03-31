Оператора беспилотника впервые наградили званием «Герой России»

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В России впервые наградили оператора беспилотника званием «Герой Российской Федерации» и медалью «Золотая звезда». Об этом сообщают военкоры.
Отмечается, что на счету у военного, который занимался управлением беспилотниками «Ланцет», свыше 250 результативных вылетов, которые привели к ликвидации или повреждению целей на стороне противника.
В настоящее время имя награждённого оператора пока не раскрывается.
Беспилотники «Ланцет», которые имеются на вооружении у российской армии, отличаются своей манёвренностью. Ранее сообщалось, что один из таких дронов совершил необычный манёвр, прежде чем нанести удар по блиндажу ВСУ. Сначала он несколько раз нырнут вверх-вниз в воздухе, после чего поразил цель.
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В настоящее время имя награждённого оператора пока не раскрывается.
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Анастасия Чинкова