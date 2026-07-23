Генерал-майор ФСБ Михайлов: Каллас демонстрируют безответственный разум
В Евросоюзе засела группа женщин, которая своим упрямством загоняет европейские страны в тупик. Так руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор ФСБ Александр Михайлов прокомментировал очередной пакет антироссийских санкций.
Ранее Москва 24 сообщила, что глава Еврокомиссии Кая Каллас заявила о согласовании Евросоюзом нового 21-го пакета антироссийских санкций. По ее словам, он является самым масштабным за последние четыре года.
«Мы согласовали 21-й пакет санкций против России. Ограничительные меры направлены против финансовой системы, военно-промышленного комплекса и энергетического сектора», — приводит издание слова Каллас.
В санкционный перечень внесены 218 позиций, в том числе сотни банков и операторов криптобирж, свыше 40 судов так называемого «теневого флота», а также более 50 предприятий ОПК РФ.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Михайлов отметил, что у лидеров ЕС на сегодняшний день и так много проблем, которые необходимо решить в своих государствах, и проблемы Украины постепенно уходят на второй план.
«Но в Евросоюзе засела группа женщин, которые вообще ни за что не отвечают. Своим женским упрямством они загоняют европейские страны в тупик. Причем отвечать они за это не будут. Отвечать будут президенты и премьеры Франции, Германии и Италии», — пояснил генерал-майор ФСБ.
Так, на сегодняшний день в ЕС образовалось два фронта, первый из которых работает со своими гражданами. Представители второго «где-то летают в облаках и изображают великий, но безответственный разум», заключил Михайлов.