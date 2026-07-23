23 июля 2026, 19:41

Фото: iStock/Leestat

В Евросоюзе засела группа женщин, которая своим упрямством загоняет европейские страны в тупик. Так руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор ФСБ Александр Михайлов прокомментировал очередной пакет антироссийских санкций.





Ранее Москва 24 сообщила, что глава Еврокомиссии Кая Каллас заявила о согласовании Евросоюзом нового 21-го пакета антироссийских санкций. По ее словам, он является самым масштабным за последние четыре года.





«Мы согласовали 21-й пакет санкций против России. Ограничительные меры направлены против финансовой системы, военно-промышленного комплекса и энергетического сектора», — приводит издание слова Каллас.

«Но в Евросоюзе засела группа женщин, которые вообще ни за что не отвечают. Своим женским упрямством они загоняют европейские страны в тупик. Причем отвечать они за это не будут. Отвечать будут президенты и премьеры Франции, Германии и Италии», — пояснил генерал-майор ФСБ.