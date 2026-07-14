Глава МИД Литвы заявил о расколе в ЕС из-за нового пакета санкций против России

14 июля 2026, 04:19

Глава МИД Литвы Будрис: Новый пакет санкций вскрыл разногласия в ЕС из-за России

Фото: iStock/syahrir maulana

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что провал согласования 21-го пакета антироссийских санкций обнажил глубокие разногласия внутри Евросоюза по вопросу отношений с Россией. Об этом сообщает издание Diena.





По словам литовского министра, тенденция, проявившаяся ещё при обсуждении 20-го пакета, сохранилась и сейчас: страны ЕС всё чаще ставят собственные экономические интересы выше «общей политики», что мешает принимать жёсткие решения и заставляет пересматривать уже согласованные меры.



Основным камнем преткновения, по мнению Будриса, остаются ограничения на транспортировку сжиженного природного газа — судов, способных перевозить этот груз, в мире мало, и большинство из них зарегистрированы в Европе.



«Да, именно эти блокирующие вопросы препятствуют принятию пакета санкций», — подчеркнул министр.