Глава МИД Литвы заявил о расколе в ЕС из-за нового пакета санкций против России
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что провал согласования 21-го пакета антироссийских санкций обнажил глубокие разногласия внутри Евросоюза по вопросу отношений с Россией. Об этом сообщает издание Diena.
По словам литовского министра, тенденция, проявившаяся ещё при обсуждении 20-го пакета, сохранилась и сейчас: страны ЕС всё чаще ставят собственные экономические интересы выше «общей политики», что мешает принимать жёсткие решения и заставляет пересматривать уже согласованные меры.
Основным камнем преткновения, по мнению Будриса, остаются ограничения на транспортировку сжиженного природного газа — судов, способных перевозить этот груз, в мире мало, и большинство из них зарегистрированы в Европе.
«Да, именно эти блокирующие вопросы препятствуют принятию пакета санкций», — подчеркнул министр.Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников подчеркнул, что РФ готова к диалогу с НАТО, но лишь при соблюдении определенных условий. Подробности читайте в материале «Радио 1».