Греция заблокировала новый пакет антироссийских санкций ЕС
Греция не допустила утверждения нового пакета антироссийских санкций со стороны Европейского союза. Афины заблокировали решение, чтобы оградить от негативных последствий одну из национальных судоходных компаний.
По информации издания Financial Times, предложенные ограничительные меры могли нанести ущерб крупному греческому перевозчику, который участвует в транспортировке грузов из РФ. Речь идёт о компании Dyganas, принадлежащей Георгию Прокопиу: она задействована в доставке продукции с российского предприятия «Арктик СПГ».
Греция — один из ключевых игроков в сфере морской логистики и танкерных перевозок, существенно влияющих на глобальный рынок энергоресурсов. Грузовой флот Dyganas насчитывает 27 газовозов.
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