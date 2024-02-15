Генерал НАТО Куят назвал условие, при котором Путин будет готов к переговорам

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Российский президент Владимир Путин будет готов к диалогу по Украине только после прекращения её поддержки Западом. Об этом заявил бывший председатель военного комитета НАТО немецкий генерал Харальд Куят.
Куят также отметил важность такой детали, как провал мирных переговоров в Стамбуле в марте 2022 года. По его словам, российский президент подтвердил, что диалог России и Украины тогда продвинулся вплоть до подписания предварительного документа. Однако вмешательство Запада помешало продвинуться сторонам далее, а затем Киев все договорённости «выбросил в помойку», процитировал военный слова Путина.
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Александр Бойцов