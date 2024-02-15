Путин: Смысла в НАТО уже нет, это лишь инструмент американской внешней политики

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Российский президент Владимир Путин считает, что на сегодняшний день нет уже никакого смысла в существовании НАТО, поскольку на сегодняшний день Североатлантический альянс целиком и полностью трансформировался в инструмент внешней политики Вашингтона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью главы государства журналисту Павлу Зарубину в передаче «Москва. Кремль. Путину».
«Считаю, что НАТО вообще ни к чему уже. Если США считают, что этот инструмент внешней политики им не нужен, это их решение», — сказал Путин Зарубину.До этого Владимир Путин заявил, что вопреки заявлениям Олафа Шольца и Риши Сунака, он никогда не говорил, что начало нашей специальной военной операции на Украине связано с угрозой нападения НАТО на Россию. По его словам, непосредственным триггером для начала СВО стали отказ Киева от Минских соглашений и удары по Донбассу. Путин выразил сожаление, что РФ н начала активных действий на Украине ещё раньше.
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