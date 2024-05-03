Украина признала отдельные категории психически и онкобольных годными к службе

Фото: iStock/Michele Ursi
Минобороны Украины опубликовало приказ с перечнем заболеваний, допустимых при принятии на службу. Документ опубликован на сайте Верховной рады.
Отмечается, что непригодными к службе признаются онкобольные военнообязанные, у которых имеются метастазы или которых невозможно вылечить путём хирургического вмешательства. Все остальные категории, с иными проблемами со здоровьем полностью пригодны к прохождению службы в частях обеспечения, военкоматах и учебных центрах.
Кроме того, не пригодны к службе тяжёлые и умеренно выраженные стойкие психические расстройства. Люди с лёгкими психическими проявлениями допускаются к несению службы.
В документе указывается, что пригодны к службе, в частности, граждане с умственной отсталостью лёгкой степени, с эпилепсией с одиночными приступами, с гепатитами, туберкулёзом, а также некоторые категории ВИД-инфицированных.
Читайте также:
«Два микроинсульта и травма головы»: Пленный боец ВСУ рассказал, как проходила мобилизация
Украинцы за границей боятся «ещё более драконовских мер» киевских властей
Украинцы не хотят возвращаться на родину и вступать в ВСУ, пишет The Telegraph
Кроме того, не пригодны к службе тяжёлые и умеренно выраженные стойкие психические расстройства. Люди с лёгкими психическими проявлениями допускаются к несению службы.
В документе указывается, что пригодны к службе, в частности, граждане с умственной отсталостью лёгкой степени, с эпилепсией с одиночными приступами, с гепатитами, туберкулёзом, а также некоторые категории ВИД-инфицированных.
Читайте также:
«Два микроинсульта и травма головы»: Пленный боец ВСУ рассказал, как проходила мобилизация
Украинцы за границей боятся «ещё более драконовских мер» киевских властей
Украинцы не хотят возвращаться на родину и вступать в ВСУ, пишет The Telegraph
Анастасия Чинкова