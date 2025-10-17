Достижения.рф

Генерал объяснил, кого Европа обвинит в политическом кризисе

Генерал Липовой: Запад может обвинить Зеленского в кризисах в Европе
Владимир Зеленский

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил NEWS.ru, что Запад может возложить на Владимира Зеленского ответственность за экономические и политические кризисы в Европе.



По его словам, это связано с телефонным разговором между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом 16 октября.
«Разговор Трампа и Путина подтолкнул тот процесс, который давно намечался на Западе по отношению к Украине. Вопрос стоит в том, что Европа руками Зеленского решила вступить в противостояние с РФ. Теперь они видят, что все санкции, вложения и усилия были напрасны. Мы наблюдаем серьезный кризис в ЕС, а Запад будет искать крайнего стрелочника. Скоро с Зеленского спросят», — сказал Липовой.
Генерал добавил, что Евросоюз пытается сохранять влияние, однако демонстрирует беспомощность. Он отметил, что русофобия загнала ЕС в «серьезную яму».
«Евросоюз надеется выбраться из ямы при помощи какой-нибудь молниеносной победоносной войны, либо публично спросить Зеленского за те преступления, воровство и коррупцию, которые он развел», — подчеркнул он.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что страны ЕС должны укреплять оборону на случай потенциальной угрозы со стороны России после завершения украинского конфликта.
Дайана Хусинова

