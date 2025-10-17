17 октября 2025, 12:28

Генерал Липовой: Запад может обвинить Зеленского в кризисах в Европе

Владимир Зеленский

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил NEWS.ru, что Запад может возложить на Владимира Зеленского ответственность за экономические и политические кризисы в Европе.







По его словам, это связано с телефонным разговором между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом 16 октября.

«Разговор Трампа и Путина подтолкнул тот процесс, который давно намечался на Западе по отношению к Украине. Вопрос стоит в том, что Европа руками Зеленского решила вступить в противостояние с РФ. Теперь они видят, что все санкции, вложения и усилия были напрасны. Мы наблюдаем серьезный кризис в ЕС, а Запад будет искать крайнего стрелочника. Скоро с Зеленского спросят», — сказал Липовой.

«Евросоюз надеется выбраться из ямы при помощи какой-нибудь молниеносной победоносной войны, либо публично спросить Зеленского за те преступления, воровство и коррупцию, которые он развел», — подчеркнул он.