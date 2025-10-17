Политолог сделал заявление о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште

17 октября 2025, 11:21

Политолог Мезюхо: в Будапеште Путин и Трамп встретятся в президентском дворце

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров)

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может пройти в президентском дворце Шандора в Будапеште. Об этом в беседе с изданием «Известия» сообщил политолог Иван Мезюхо.





Он отметил, что организация безопасности такого мероприятия представляет собой сложную задачу для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Маленькая Венгрия, вероятно, никогда не принимала участие в столь значимых геополитических событиях. В нынешних условиях встреча Путина и Трампа действительно станет важным событием», — добавил эксперт.