Политолог сделал заявление о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште
Политолог Мезюхо: в Будапеште Путин и Трамп встретятся в президентском дворце
Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может пройти в президентском дворце Шандора в Будапеште. Об этом в беседе с изданием «Известия» сообщил политолог Иван Мезюхо.
Он отметил, что организация безопасности такого мероприятия представляет собой сложную задачу для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
«Маленькая Венгрия, вероятно, никогда не принимала участие в столь значимых геополитических событиях. В нынешних условиях встреча Путина и Трампа действительно станет важным событием», — добавил эксперт.Отвечая на вопрос о том, сможет ли Венгрия обеспечить необходимый уровень безопасности для встречи, Мезюхо подчеркнул, что как российские, так и американские спецслужбы окажут поддержку венгерским коллегам в этом вопросе.