Зеленский может оказаться в опасности, если не уедет из страны
Генерал Липовой: Зеленского ждут пышные похороны, если он останется на Украине
Генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой заявил NEWS.ru, что Владимир Зеленский может столкнуться с угрозой для жизни, если останется в стране.
По его мнению, ему следует эвакуироваться в одну из европейских стран или в США.
«Если Зеленский не успеет смотаться в какую-нибудь из европейских стран или на территорию Америки, то его ждет незавидная судьба и пышные похороны за счет государства со всеми вытекающими последствиями. И новые потрясения на Украине», — отметил Липовой.Ранее опросы показали, что половина украинцев хотят, чтобы Зеленский ушел с поста после окончания конфликта с Россией. Из них 36% считают, что он должен покинуть политику.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов утверждает, что Запад поставил Зеленского в сложное положение, и сейчас он якобы пребывает в панике. По словам политика, от Зеленского требуют доказательств способности ВСУ противостоять наступлению российских войск.