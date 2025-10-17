17 октября 2025, 12:00

Генерал Липовой: Зеленского ждут пышные похороны, если он останется на Украине

Владимир Зеленский

Генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой заявил NEWS.ru, что Владимир Зеленский может столкнуться с угрозой для жизни, если останется в стране.





По его мнению, ему следует эвакуироваться в одну из европейских стран или в США.

«Если Зеленский не успеет смотаться в какую-нибудь из европейских стран или на территорию Америки, то его ждет незавидная судьба и пышные похороны за счет государства со всеми вытекающими последствиями. И новые потрясения на Украине», — отметил Липовой.