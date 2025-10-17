Достижения.рф

Зеленский может оказаться в опасности, если не уедет из страны

Генерал Липовой: Зеленского ждут пышные похороны, если он останется на Украине
Владимир Зеленский

Генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой заявил NEWS.ru, что Владимир Зеленский может столкнуться с угрозой для жизни, если останется в стране.



По его мнению, ему следует эвакуироваться в одну из европейских стран или в США.

«Если Зеленский не успеет смотаться в какую-нибудь из европейских стран или на территорию Америки, то его ждет незавидная судьба и пышные похороны за счет государства со всеми вытекающими последствиями. И новые потрясения на Украине», — отметил Липовой.
Ранее опросы показали, что половина украинцев хотят, чтобы Зеленский ушел с поста после окончания конфликта с Россией. Из них 36% считают, что он должен покинуть политику.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов утверждает, что Запад поставил Зеленского в сложное положение, и сейчас он якобы пребывает в панике. По словам политика, от Зеленского требуют доказательств способности ВСУ противостоять наступлению российских войск.
Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0