«Вернуть на СВО»: связь генерала Попова с Украиной, утечкой секретных данных и как его хотят наказать военные

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве, может рассчитывать на смягчение наказания. Об этом сообщил адвокат бывшего военачальника Дмитрий Аграновский. О том, какие факты всплыли в уголовном деле и какое отношение к нему имеет Украина расскажет редакция «Радио 1».
Попова обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге
Генерал Попов был арестован 21 мая по подозрению в мошенничестве. Военный суд предъявил ему обвинение в хищениях в особо крупном размере и причастности к сбыту металла для строительства инженерных сооружений в зоне СВО. Кроме того, генералу добавили статью о служебном подлоге.
Свою вину Попов не признает.
В ходе судебного слушания он заявил, что занимался построением обороны, а не хищением денег.
«У меня ничего, кроме долгов и кредитов в банке, нет за душой вообще», — заявил прежде Попов в ходе заседания.
Попову могут смягчить приговор
Правозащитник генерала Дмитрий Аграновский заявил, что приговор Попову может быть смягчен, если вскроется канал утечки секретных данных на Украину. По его мнению, этот факт может повлиять на рассмотрение дела в суде.
«От имени Шойгу»: генерал Попов арестован после скандала с Минобороны, подробности дела
Украина объявила генерала Попова в розыск
Иван Попов объявлен на Украине в международный розыск. Он является фигурантом уголовного дела о ведении «агрессивной войны». Адвокат генерала Сергей Буйновский указал, что сведения, обнародованные Харьковской областной прокуратурой о его подзащитном, являются государственной и военной тайной России.
В связи с этим сторона защиты генерала настояла на том, чтобы СК РФ возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц.
Юристы уверены, что секретные документы могли попасть в открытый доступ вследствие шпионажа, к которому имеет отношение Служба безопасности Украины.
Бойцы СВО предложили вернуть генерала Попова в зону СВО
В беседе с изданием Daily Storm российские бойцы предложили «наказать» Попова его возвращением в зону СВО. Военнослужащие положительно высказались о бывшем военачальнике и предположили, что продажа металлоконструкций, которую инкриминируют Попову, могла быть частью бартера — обмена излишков на то, чего недостает подразделениям.
«Толковых генералов не так много, чтобы их по тюрьмам раскидывать», — цитирует издание одного из российских военных.
Читайте также:
Генерал Попов ответил на обвинения в мошенничестве: «Из окопов не вылазил»
Генерал Попов дал изобличающие показания на других участников хищения
«Улыбаемся и машем»: как Попов отреагировал на отказ суда освободить его из СИЗО
Анастасия Хохлова