СБУ объявлен в международный розыск генерал ВС РФ Иван Попов

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
В международный розыск Службой Безопасности Украины (СБУ) объявлен бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил его защитник Сергей Буйновский.
«Служба безопасности Украины объявила в международный розыск Попова», — сказал Буйновский, добавив, что информация получена «по своим каналам», а основания для розыска неизвестны.
Ранее сообщалось, что экс-командующего Попова могут отправить в зону спецоперации при соответствующем ходатайстве СК от командующего Южным военным округом.
Следствие считает Попова причастным к хищению гуманитарной помощи на сумму более 130 миллионов рублей. Попов вину отрицает и заявляет о том, что занимался только обороной, переломившей весь ход боевых действий.
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