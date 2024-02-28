В ООН призвали блокировать поставки западного оружия на Украину

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила надежду, что Секретариат ООН призовет Запад воздержаться от усугубления конфликта на Украине. Об этом официальный представитель МИД рассказала в своем Telegram-канале.
По словам дипломата, Россия рассчитывает, что ООН призовет западные страны к отказу от поставок оружия Украине.
Захарова отметила, что Секретариату ООН необходимо найти в себе силы и «констатировать» обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ, теракты, совершаемые по приказу украинских спецслужб; наличие у «экстремистов на Украине аналогов боевых отравляющих веществ и многое другое».
Ранее президент Макрон заявил, что войска ЕС могут быть размещены на Украине.
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Захарова отметила, что Секретариату ООН необходимо найти в себе силы и «констатировать» обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ, теракты, совершаемые по приказу украинских спецслужб; наличие у «экстремистов на Украине аналогов боевых отравляющих веществ и многое другое».
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Александр Климов