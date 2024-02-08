Генерал ВСУ Кривонос: украинцы не будут молчать после увольнения Залужного

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Украинское общество не промолчит после увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщил отставной генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».
Он отметил, что сам Залужный, как и общество Украины не будут молчать из-за принятого Владимиром Зеленским решения. Они, по словам Кривоноса, понимают, что проблема заключается не в самом Залужном, а в политическом руководстве страны.
Генерал призвал украинского президента остановиться и прекратить разрушать существующую систему.
Кривонос убеждён, что решение Зеленского значительно дестабилизирует систуацию в ВСУ и во всей стране в целом.
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Генерал призвал украинского президента остановиться и прекратить разрушать существующую систему.
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Анастасия Чинкова