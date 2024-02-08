Зеленский предложил главкому ВСУ Залужному «оставаться в команде»

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главкомом ВСУ Валерием Залужным, обсудил с ним обновление руководства армией и предложил «оставаться в команде». Об этом глава государства написал в своём Telegram-канале.
Зеленский отметил, что выразил благодарность Залужному за два года защиты Украины. Он подчеркнул, что в ходе беседы они обсудили вопросы модернизации ВСУ.
Ранее Зеленский официально подтвердил своё намерение уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. Тогда он говорил о том, что многие сферы нуждаются в обновлении, поэтому ожидается кадровая перестановка.
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«Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде», – добавил президент.
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Анастасия Чинкова