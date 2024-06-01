Генерал ВСУ призвал не верить словам Зеленского об обороне Киева

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Заявлениям и роликам украинского президента Владимир Зеленского верить нельзя, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей».
«Что касается мощных видео, мы такие же мощные видео смотрели и по Харькову, и слышали заявления Зеленского, что все будет хорошо, поэтому не верьте надписям на стенах и заборах, а смотрите, что за заборами», — призвал Кривонос.
Ранее бывший генерал заявил, что украинские власти, заявлявшие о сильной обороне и укреплениях в районе Харькова, поставили Зеленского в неловкое положение из-за неудач на фронте на фоне российского наступления.
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