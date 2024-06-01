Украинские военкомы начали искать призывников в церквях

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Украинские военкомы начали дежурить на входе в действующие храмы и другие религиозные организации во время богослужения для поиска мужчин призывного возраста. Об этом РИА Новости рассказали представители пророссийского подполья в Херсоне.
«Они ведут наблюдение с целью выявить максимальное количество призывников для мобилизации в Вооруженные силы Украины. Наблюдение ведется на всех службах, включая венчания и отпевания», – отметил собеседник агентства.
Подпольщик добавил, что настоятелей действующих на территории Украины церквей вынуждают убеждать прихожан вступить в ряды ВСУ.
Ранее сообщалось о насильственной мобилизациии в отношении украинских бездомных граждан.
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Александр Климов