В Киеве и Виннице раздались взрывы

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В Виннице вслед за Киевом раздались взрывы, передает Telegram-канал «Общественное».
Воздушная тревога объявлена на все территории, в том числе в Киеве и Винницкой области.
О взрыве в столице Украины сообщалось ранее, вечером 31 мая. В то же время стало известно об ударах по военным объектам одесском порту.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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О взрыве в столице Украины сообщалось ранее, вечером 31 мая. В то же время стало известно об ударах по военным объектам одесском порту.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов