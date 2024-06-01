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В Киеве и Виннице раздались взрывы

01 июня 2024, 04:57
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

В Виннице вслед за Киевом раздались взрывы, передает Telegram-канал «Общественное».
Воздушная тревога объявлена на все территории, в том числе в Киеве и Винницкой области.

О взрыве в столице Украины сообщалось ранее, вечером 31 мая. В то же время стало известно об ударах по военным объектам одесском порту.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Угнавший танк украинский военный раскрыл предложение польских спецслужб
01 июня 2024, 05:41

Фото: iStock/Prostock-Studio

Польская спецслужба предлагала бойцу Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максиму Лихачеву, который украл танк Т-64 и бежал в Россию, заниматься шпионажем на территории Донбасса. Мужчина рассказал об этом информационному агентству ТАСС.
Он объяснил, что сотрудники разведки связались с ним, когда он уехал работать в Польшу.

«Начали мне предлагать, чтобы я работал на их организацию. Использовать меня хотели. Я отказался, так как понял, что дело "пахнет керосином"», – поведал военный.

Лихачев пояснил, что от него желали получить информацию из Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Ранее Лихачев рассказал о деталях угона Т-64. По его словам, когда солдаты, окружавшие его, бежали от обстрела, он сумел воспользоваться моментом и прыгнул в танк. Его коллеги восприняли его действия как прикрытие для отступления.

«Поэтому никто ничего не заподозрил. Все было на диком адреналине», – вспомнил он.

О передаче Лихачевым танка российской стороне стало известно 24 мая.

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На Украине началась эвакуация на Золочевском направлении под Харьковом
Украинские власти начали эвакуацию на Золочевском направлении вблизи Харькова
01 июня 2024, 00:31

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Начальник военной администрации в поселке Золочев Виктор Коваленко заявил, что власти объявили эвакуацию жителей на Золочевском направлении Харьковской области передает Telegram-канал «Харьков Лайф».
Коваленко допустил возможность принудительной эвакуации семей из многих населенных пунктов под Харьковом. Он добавил, что все граждане получат необходимую финансовую помощь.

Ранее глава Центра Глобалистикии XXI Михаил Гончар заявил, что эвакуация людей из Харькова может вызвать панику. Он отметил, что в городе проживает около миллиона человек. Он также утверждает, что проблема заключается как в способности предоставить убежище, так и в количестве людей, подлежащих эвакуации.

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ВСУ обстреляли Горловку кассетными боеприпасами
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили два кассетных боеприпаса по Горловке
31 мая 2024, 20:42

Фото: iStock/bpawesome

Украинские войска выпустили два кассетных боеприпаса по Горловке. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Отмечается, что в районе 20:05 были зафиксированы два запуска кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Они направлялись в сторону населённых пунктов Дзержинск и Горловка.

До этого, с 17:30 до 19:20, ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка. Они выпустили по городу сразу десять натовских снарядов.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис одобрил удары ВСУ по Белоруссии, в которой находятся российские военные объекты. Читайте об этом в материале «Радио 1».

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#боеприпас
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Зеленский назвал «самого главного врага» Киева
Зеленский назвал медленные поставки вооружения главным врагом Украины
31 мая 2024, 19:50

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал западных союзников за слишком медленные поставки вооружения Киеву. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Стокгольме.
Он поблагодарил партнёров за согласование большого пакета военной помощи в Конгрессе США. Однако за принятием этого пакета последует множество ступеней, прежде чем оружие поступит в украинскую армию. В связи с этим Зеленский назвал медленные поставки «самым главным врагом».

Украинский президент добавил, что много времени уходит и на обучение ВСУ обращению с западной техникой. На это уходят месяцы, после чего столько же приходится ждать оружия.

Ранее в ходе брифинга в Брюсселе Зеленский пополнил «список врагов» Киева. Он включил в него государства, которые ещё не определились с участием в саммите по Украине в Швейцарии. По его словам, лидеры этих стран даже хуже, чем враги. В частности, под критику Зеленского попал президент США Джо Байден, который отказался от участия в конференции.

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Депутат Рады заявил, что французские военные уже направляются на Украину
Депутат Рады Гончаренко* заявил, что французские военные отправлены на Украину
31 мая 2024, 19:49

Фото: iStock/Delpixart

Украинский депутат Алексей Гончаренко* сообщил, что первая группа французских военных инструкторов уже направляется на Украину.
Об этом депутат Рады Украины заявил в своём Telegram-канале.

По словам Гончаренко*, первая группа французских инструкторов уже в пути на Украину.

Незадолго до этого глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что обсуждение отправки военных инструкторов из Парижа в Киев говорит о переходе конфликта в новую фазу.

Ранее наемник из Франции рассказал, что многие иностранцы приезжают воевать на Украину в составе интернационального легиона только ради того, чтобы снимать видео для соцсети TikTok.

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#военные
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На Украине погиб наемник из Нидерландов
Dutch News: наемник из Нидерландов погиб 20 мая в районе Часова Яра
31 мая 2024, 19:45

Фото: iStock/razihusin

Наемник из Нидерландов, который служил в украинском «интернациональном легионе», погиб 20 мая в районе Часова Яра. Об этом сообщает Dutch News.
Уточняется, что солдат стал третьим гражданином Нидерландов, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Согласно информации источника, с момента начала СВО на Украину приехали воевать несколько десятков граждан этого государства.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие немецких солдат в конфликте на Украине. По словам Шольца, участие немецких солдат в конфликте лишь ускорит войну с РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, по данным Минобороны России, за период проведения специальной военной операции на Украину прибыли более 13 тысяч иностранных наемников, в том числе солдаты из Франции, Нидерландов, США.

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Фёдоров предложил решение проблемы одобрения США использования ВСУ их оружия
31 мая 2024, 18:51

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров заявил, что для решения проблемы одобрения США использования их оружия ВСУ против России с нашей стороны необходимо направить ядерное оружие в сторону Вашингтона.
«Надо решить две проблемы. Первая – нужно продемонстрировать приверженность международному праву и отменить независимый статус Украины как незаконной территории. И второй, главный пункт – если Америке этого не хватит, надо вернуться к механизму нацеливания нашего стратегического ядерного комплекса на территорию США», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Фёдоров.

В то же время на Западе обеспокоились влиянием и распространением российских СМИ на их территориях. Так, The New York Times обратила внимание на то, что западная аудитория читает материалы RT несмотря на блокировки и запреты.

«Копии статей RT тысячи раз отмывались посредством публикации на сотнях разных онлайн-ресурсов. В YouTube статьи RT пересказываются с использованием автоматизированного преобразователя текста в речь, что позволяет обойти фильтры», — приводит RT соответствующую публикацию газеты.

Ранее генеральный инспектор Вооруженных сил (ВС) ФРГ Карстен Бройер заявлял, что проводимые в Литве общевойсковые учения НАТО являются чётким предупреждением в адрес РФ.

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#рф
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Украина бьет тревогу из-за новой тактики ВС РФ в зоне СВО
Политолог Бортник: Россия прорвет оборону ВСУ тактикой тысячи порезов
31 мая 2024, 18:24

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Россия прорвет фронт при помощи так называемой «тактики тысячи порезов», а ВСУ не успеют перебросить силы. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник в беседе с журналистом Александром Шелестом*.
Со слов Бортника, фронтовая линия увеличивается, а украинские военные не могут держать резервы по всей линии.

«Если россияне будут еще тактикой тысячи порезов дальше играть, если они будут вторгаться батальонно-тактической группой, севернее, южнее, по другим направлениям, хватит ли у нас пожарных команд, чтобы заткнуть все дыры?» – спрашивает Бортник.

Собеседник резюмировал, ВСУ способны растянуть силы, но такая оборона «сразу порвется».

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе для денацификации и демилитаризации Украины.

* признан иноагентом в РФ

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«Они отрезаны»: ВСУ находятся в ловушке в Волчанске

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#всу
#вс рф
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«Они отрезаны»: ВСУ находятся в ловушке в Волчанске
Меркурис: ВСУ находятся в ловушке в Волчанске
31 мая 2024, 18:11

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Боевики ВСУ находятся в ловушке в Часове Яре и Волчанске. Такое предположение в своем YouTube-блоге сделал британский эксперт Александр Меркурис.
Он считает, что украинские неонацисты окружены, а именно, находятся в так называемом котле. По словам Меркуриса, в Волчанске украинские военные по факту отрезаны от снабженцев.

«Факт в том, что они отрезаны и у них нет доступной линии подкрепления и отступления, и это предвещает их гибель, так же, как и окружение в Волчанске», – резюмировал Меркурис.

До этого глава администрации РФ Харьковской области Виталий Ганчев сообщал об освобождении российскими войсками половины Волчанска. Украинские националисты стянули большие резервы к городу.

Ранее сообщалось о воздушной тревоге в Севастополе.

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