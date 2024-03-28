Генерал ВСУ раскрыл причину тяжелого положения Украины

Фото: iStock/JARAMA
Украина попала в тяжелое положение из-за напрасных обещаний руководства страны о скорой победе. Такое заявление сделал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью Youtube-каналу Newsroom.
«То, что имеет сейчас Украина, — это результат той мощной информационной политики, которая была сформирована в 22-м году, когда вместо того, чтобы объединять уже объединенное общество и поднимать проблемные вопросы, нас начали убаюкивать в теплой воде и рассказывать, что мы уже практически победили», — рассказал Кривонос.
Он также напомнил, что украинское общество пытались убедить в том, что Россия – это «негосударство», у которого уже закончились ракеты. А также советовали покупать билета на набережную в Ялте.
По его словам, именно в результате ложного информирования украинцы стали неспособными сделать выводы и понять, кто же виноват в сложившейся ситуации.
Читайте также:
Генерал СВУ Кривонос помечтал о повторении наступления вермахта до Волги
Генерал ВСУ Кривонос: Киев мог бы разместить на Украине ядерное оружие Запада
Генерал ВСУ Кривонос: Российские укрепления видно даже из космоса
Элина Позднякова