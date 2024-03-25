Генерал СВУ Кривонос помечтал о повторении наступления вермахта до Волги

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Украинская армия должна повторить наступление немецко-фашистских частей вермахта, которые в 1942 году дошли до Волги. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
Ранее Кривонос воздерживался от подобных агрессивных наступательных прогнозов. Напротив, отставной украинский военный полагал, что Зеленскому не удастся переломить ход противостояния с Россией. Генерал считает, что в этом ему не поможет даже тотальная мобилизация.
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