Генерал ВСУ Кривонос: Российские укрепления видно даже из космоса

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Российские укрепления на полях спецоперации в разы превосходя украинские, видно это даже из космоса. С таким заявлением выступил украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».
«Мои друзья, которые периодически просматривают Google Maps, видят, что состояние фортификационных сооружений ВСУ вызывает вопросы. То же самое делают американские журналисты. Смотрят, как у нас и как у россиян. К сожалению, не в нашу пользу эти выводы», — признался Кривонос.
По словам генерала, эта проблема существует на протяжение десятилетий. Однако, командование Вооружённых сил Украины пустило ситуацию на самотёк и упустило то время, за которое укрепления можно было подправить и подготовиться к вооружённому конфликту.
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