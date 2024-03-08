Генерал ВСУ Кривонос: Российские укрепления видно даже из космоса

Российские войска возьмут под свой контроль ещё больше украинских территорий, прежде чем власти западных государств призовут Киев пойти на мирные переговоры с Москвой. Об этом в интервью YouTube-каналу «Daniel Davis/Deep Dive» сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.