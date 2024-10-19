Генерал Вундрак раскритиковал Бербок за агрессивную риторику в адрес России

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Генерал бундесвера в отставке и депутат от партии «Альтернатива для Германии» Йоахим Вундрак публично раскритиковал главу МИД ФРГ Анналену Бербок за агрессивную риторику в адрес России. Он подверг министра критике во время своего выступления в бундестаге.
Он подчеркнул, что Германия не воюет с Россией и должна стремиться к снижению напряжения.
Вундрак обвинил Бербок в том, что она действует против интересов Германии, а также напомнил, что победить Россию на поле боя не представляется возможным.
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«Госпожа министр иностранных дел, Германия не находится в состоянии войны с Россией. Мы действительно должны сделать все, чтобы этого не произошло в результате дальнейшей эскалации или даже лунатизма», — заявил он.
Вундрак обвинил Бербок в том, что она действует против интересов Германии, а также напомнил, что победить Россию на поле боя не представляется возможным.
«Возможно, в интересах Германии не поддерживать долгую и кровавую войну на истощение, <…> ослаблять Россию или даже пытаться победить Россию военным путем через Украину, что маловероятно, по мнению военных специалистов», — пояснил генерал.Читайте также:
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