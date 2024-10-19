Генерал Вундрак раскритиковал Бербок за агрессивную риторику в адрес России

Отказ Польши приглашать Россию на годовщину освобождения Освенцима является оскорблением памяти узников нацизма, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. Его слова передает РИА Новости. По его мнению, сложно представить большее оскорбление для исторической правды, чем то, что освободителей концлагеря не будет на годовщине его освобождения.