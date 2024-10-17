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Германия поставит Украине более четырёх тысяч дронов и управляемые ракеты

ФРГ поставит Украине управляемые ракеты AIM-9L и беспилотники
17 октября 2024, 21:12
Фото: iStock/alzay

Фото: iStock/alzay

Германия собирается поставить Украине управляемые ракеты AIM-9L, четыре тысячи ударных и более 300 разведывательных беспилотников. Об этом заявили в Кабмине ФРГ.


Киев получит от Берлина 361 разведывательный дрон Songbird и четыре тысячи ударных беспилотников. Также готовятся к поставке две радиолокационные станции TRML-4D, 42 тысячи снарядов калибра 40 мм и зимняя одежда для бойцов ВСУ.

Отмечается, что правительство Германии спустя месяц внесло изменения в перечень уже переданных Украине вооружений. В нём числятся по одной системе ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS, 8 танков Leopard с комплектом боеприпасов, две БМП, несколько самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

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#ракета
#беспилотник
Зеленский сделал заявление о планах создания ядерного оружия на Украине
Зеленский: Киев никогда не говорил о подготовке к созданию ядерного оружия
17 октября 2024, 20:47

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не говорил о намерениях создавать ядерное оружие, страна его не разрабатывает,. Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.
Ранее в этот день немецкая газета Bild, ссылаясь на неназванного украинского чиновника, работающего в сфере закупок вооружения, заявила, что Украина в течение нескольких недель может создать ядерное оружие для применения против ВС РФ. Это произойдёт в случае отказа Запада принять страну в НАТО.

Зеленский подчеркнул, что страна никогда не указывала на планы по разработке и производству ядерного вооружения.

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#вооружения
#всу
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ВС РФ за сутки освободили больше десяти жителей приграничья Курской области
ВС РФ за сутки освободили 14 жителей приграничья Курской области
17 октября 2024, 20:06

Фото: iStock/N-sky

ВС РФ за минувшие сутки освободили более десяти жителей приграничных районов Курской области. Об этом пресс-служба правительства региона написала в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в четверг подразделениям российских войск удалось освободить 14 жителей курского приграничья, которые оказались на временно контролируемых ВСУ территориях. Из них шесть человек освободили в Кореневском районе, по три жителя в Глушковском и Большесолдатском районах и ещё двоих граждан спасли в Суджанском районе области.

Также стало известно о возвращении российскими войсками контроля над населёнными пунктами Старая Сорочина и Александрия в Курской области.

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#вс рф
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#спасение
#военные
#всу
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Наёмник из США Ребар стал фигурантом уголовного дела за преступления под Курском
17 октября 2024, 19:59

Фото: istockphoto/e-crow

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против американского наёмника Дэниела Бернарда Ребара за преступления, совершённые им на территории Курской области.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе СК РФ. В ведомстве уточнили, что следователи принимают необходимые меры для установления местонахождения фигуранта и его сообщников, а также для выяснения всех обстоятельств совершённых ими преступлений.

Американца заочно подозревают в наёмничестве, совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство, незаконном пересечении госграницы РФ, посягательстве на жизнь правоохранителя, применении насилия к представителю власти, а также в совершении ряда иных преступлений.

Отмечается, что Ребар, будучи наёмником, в составе ВСУ вторгся на территорию российского региона и с целью устрашения гражданского населения совершал убийства мирных жителей и осуществлял угрозу убийством в их отношении.

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#курская область
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Трое российских бойцов 39 дней находились в окружении ВСУ под Курском
17 октября 2024, 19:30

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Трое бойцов ВС РФ провели в окружении ВСУ в Курской области 39 дней. Об этом рассказал депутат Тюменской областной думы, спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко на открытии третьего потока обучения инструкторов на базе тюменского центра «Воин».
Он подчеркнул, что всё это время они держали оборону, проводили разведку, передавали данные о нахождении подразделений ВСУ в штаб. Одним из военных, попавших в окружение, оказался житель Тюменской области. Его начали искать больше двух месяцев назад. Спустя 70 дней оба бойца были найдены. Им удалось передать свои координаты, по которым на них вышла поисковая группа.

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#всу
#вс рф
#курская область
#военные
#спасение
#сво
#тюмень
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Советник Зеленского опроверг сведения о планах Украины производить ядерное оружие
Советник Зеленского Литвин опроверг данные о планах Киева создать ядерное оружие
17 октября 2024, 19:16

Фото: iStock/Gerasimov174

Советник президента Украины Дмитрий Литвин опроверг информацию немецкой газеты Bild о планах Киева самостоятельно производить ядерное вооружение. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua».
Ранее Bild сообщила, что власти Украины обсуждают возможность восстановления ядерного оружия. Отмечалось, что в течение нескольких недель в стране могут произвести первые снаряды. Издание ссылалось на неназванного украинского чиновника.

Примечательно, что эта новость была опубликована через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Брюсселе заявил, что в разговоре с Дональдом Трампом поставил его перед выбором: либо у Киева будет ядерное оружие, либо страна станет членом НАТО.

Литвин, комментируя эти сообщения, назвал их «ерундой». Он сравнил обозревателя Bild Юлиана Репке с «российскими пропагандистами», поскольку и те, и другие якобы вбрасывают в информационное поле «одинаковые глупости».

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#ядерное оружие
#украина
#производство
#нато
#владимир зеленский
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Украина готова пожертвовать женщинами ради спасения Европы
Залужный не исключил мобилизации украинок ради спасения Европы
17 октября 2024, 19:07

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

На Украине могут мобилизовать женщин, если это понадобится для недопущения военного конфликта в европейских странах. Такое заявление сделал бывший главком ВСУ Валерий Залужный в рамках конференции в лондонском аналитическом центре Chatham House*.
«Если будет необходимо призвать женщин, чтобы спасти Европу от войны, то, пожалуй, мы это сделаем», — заявил Залужный.

Однако он подчеркнул, что не допустить войны в европейских странах все-таки необходимо другими путями.

Ранее группа женщин в Закарпатье на западе Украины пыталась перевернуть микроавтобус территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата — прим. ред.) вместе сидящими внутри сотрудниками. После этого они забросали машину камнями.

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* признан в РФ нежелательной организацией
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#военкомат
#мобилизация
#украина
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Полтысячи бойцов ВСУ попали в окружение в Курской области
SHOT: около 500 солдат ВСУ попали в окружение под Курском
17 октября 2024, 18:59

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Около 500 бойцов ВСУ попали в окружение в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что украинские военные находятся в безвыходном положении. Все предпринятые ими попытки пробиться завершились неудачей. Также часть подразделений ВСУ была зажата в кольцо, в результате чего войска потеряли огромное количество бронетехники.

По данным канала, «котлование» нескольких сотен солдат ВСУ стало возможность после подрыва моста, что, в свою очередь, затруднило проведение ротации личного состава.

Ранее в этот день, после освобождения от ВСУ населённых пунктов Старая Сорочина и Александрия в Курской области, заговорили о шансах окружить крупную группировку украинских войск.

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#курская область
#всу
#вс рф
#военные
#сво
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Москвалькова обратилась в международные органы из-за пыток бойца в плену ВСУ
17 октября 2024, 18:51

Фото: сайт Кремля

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену, к Верховному Комиссару ООН по правам человека, в Международный Комитет Красного Креста и Европейский Комитет по предупреждению пыток после сообщений об издевательствах над российским военнослужащим в украинском плену. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Она отметила, что к ней обратилась мать военнопленного Валентина Иванченко, которая служит в Росгвардии в ДНР. По её словам, сына в украинском плену пытали электрошокером. Все происходящее показывали женщине по видеозвонку, после чего шантажировали её и требовали предоставить украинской армии сведения о личном составе Росгвардии взамен на обещание сохранить жизнь её сыну. За такие действия предусмотрена индивидуальная уголовная ответственность, напомнила Москалькова.

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#вс рф
#всу
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#военные
#жизнь
#права
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Турецкий политик Перинчек предрёк скорое предательство Украины американцами
17 октября 2024, 18:30

Фото: istockphoto/ValleraTo

У армии Украины нет шансов в военном противостоянии с Россией. И не в последнюю очередь потому, что в самое ближайшее время США, Великобритания и НАТО предадут Киев.
Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал председатель турецкой политической партии Vatan («Родина») Догу Перинчек. По его словам, конфликт завершится ещё более значимыми успехами российской армии на фронте. Именно они поставят точку в конфликте, у ВСУ таких шансов нет, подчеркнул политик.

По его словам, другой стороной станет позиция США и других стран Запада. Перинчек уверен, что увидев фиаско украинских военных, американцы и прочие западные союзники Украины тут же её предадут.

«Мы уже видели нечто подобное в Афганистане», — напомнил турецкий политик.

Он считает, что то же самое произойдёт и на Украине. Увидев крах Зеленского, Запад тут же от него откажется и будет думать только о своих интересах и о собственной выгоде, заключил Перинчек.

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#всу
#запад
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