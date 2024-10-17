Германия поставит Украине более четырёх тысяч дронов и управляемые ракеты

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Германия собирается поставить Украине управляемые ракеты AIM-9L, четыре тысячи ударных и более 300 разведывательных беспилотников. Об этом заявили в Кабмине ФРГ.
Киев получит от Берлина 361 разведывательный дрон Songbird и четыре тысячи ударных беспилотников. Также готовятся к поставке две радиолокационные станции TRML-4D, 42 тысячи снарядов калибра 40 мм и зимняя одежда для бойцов ВСУ.
Отмечается, что правительство Германии спустя месяц внесло изменения в перечень уже переданных Украине вооружений. В нём числятся по одной системе ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS, 8 танков Leopard с комплектом боеприпасов, две БМП, несколько самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.
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