Spiegel: Германия станет целью нападения России в случае глобального конфликта

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Германия в любом случае стала бы для России целью нападения в случае развития глобального конфликта. Причина очевидна: географическое расположение ФРГ прямо в центре Европы.
Об этом заявила немецкий оборонный эксперт и глава исследовательской группы по политике безопасности в Фонде науки и политики (SWP) Клаудиа Майор. Её слова приводит немецкое издание Der Spiegel. По словам эксперта, размещение на территории Германии американских крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет, которое запланировано на 2026 год, будет неминуемо способствовать эскалации конфликта с Россией.
Майор считает, что риск существует «из-за намерений и возможностей» России. Она подчеркнула, что Германия является логистическим центром НАТО в Европе, войска и ресурсы для обороны, например, Польши или Прибалтики будут следовать через немецкую территорию. Именно поэтому в случае конфликта ФРГ станет приоритетной целью для России, заключила эксперт.
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