В Германии оценили «план победы» Зеленского

Фото: iStock/alzay
Позиция ФРГ по «плану победы» Владимира Зеленского не изменилась после его официального обнародования. Об этом заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.
«Вы знаете позицию Германии по вопросам, затронутым там. На этот счет ничего не поменялось», — заявил Шольц.Накануне Зеленский представил в Верховной раде подготовленный им «план победы».
Первый, и самый главный, пункт в плане Зеленского — это скорейшее вступление Украины в НАТО. Второй пункт предусматривает перенос боевых действий на территорию России. Туда входит разрешение на использование западных ракет для ударов по России и согласие сбивать российские ракеты над Украиной. Третий пункт содержит план по сдерживанию ядерного потенциала России. В четвертом пункте Зеленский предложил Евросоюзу и США полезные ископаемые. Согласно последнему пункту, после победы над Россией украинские военные будут делиться ценным опытом с военными НАТО.
Читайте также:
Spiegel: Германия станет целью нападения России в случае глобального конфликта
Реакция Сырского на план Зеленского вызвала смех в США
Байден проведет встречу с Зеленским по «плану победы» в онлайн-формате
Элина Позднякова