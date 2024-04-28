Генерала ВСУ рассмешили слова о возможном захвате Крыма

Фото: iStoc/Ekaterina Utorova
Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил, что возвращение Крыма невозможно, передает YouTube-канал «Прямой».
Военнослужащий посмеялся над словами ведущей программы, которая заявила, что летом украинская армия сможет вернуть полуостров или уничтожить Керченский мост с помощью американского оружия.
Кривонос пояснил, что Россия создала сложную и многоуровневую цепочку поставок, которую ВСУ не могут нарушить.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый план контрнаступления украинской армии включает в себя уничтожение Крымского моста. По словам главы государства, ВСУ будут атаковать мосты и военные аэродромы с оружием.
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«Мы не сможем уничтожить логистику», – заявил он.
Кривонос пояснил, что Россия создала сложную и многоуровневую цепочку поставок, которую ВСУ не могут нарушить.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый план контрнаступления украинской армии включает в себя уничтожение Крымского моста. По словам главы государства, ВСУ будут атаковать мосты и военные аэродромы с оружием.
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Александр Климов