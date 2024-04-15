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Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что украинские власти сами сдали Крым и Донбасс еще десять лет назад. Об этом пишет РИА Новости.
Депутат отметила, что это случилось тогда, когда украинские власти не решились ввести военное положение в стране, а начали военные действия против жителей восточных регионов.
Захватившие власть в республике в результате госпереворота 13 апреля 2014 года начали антитеррористическую операцию (АТО) против жителей Луганской и Донецкой республик, которые не согласились со сменой власти.
Безуглая охарактеризовала ситуацию с так называемой АТО как одно из самых катастрофических и позорных событий в истории республики.
По ее словам, Порошенко сделал все, чтобы прийти к власти.
Напомним, что Крым присоединился к российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, когда большинство жителей поддержали воссоединение с Россией.
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*запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Захватившие власть в республике в результате госпереворота 13 апреля 2014 года начали антитеррористическую операцию (АТО) против жителей Луганской и Донецкой республик, которые не согласились со сменой власти.
Безуглая охарактеризовала ситуацию с так называемой АТО как одно из самых катастрофических и позорных событий в истории республики.
«Киевские власти сдали России Крым и восток», — написала она на своей странице в соцсети Facebook*.
По ее словам, Порошенко сделал все, чтобы прийти к власти.
«Даже военное положение не ввели. Лоббировал как мог. А потом сразу уже сам сдавал, не дал идти на Луганск, освобождать дальше, гонялся за добровольцами, согласился на минские договоренности и так далее», — добавила депутат.
Напомним, что Крым присоединился к российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, когда большинство жителей поддержали воссоединение с Россией.
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*запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Дарья Осипова