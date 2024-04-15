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Депутат Рады Безуглая: Киев сдал Крым и Донбасс еще 10 лет назад

15 апреля 2024, 19:21
Фото: istockphoto / Ekaterina Utorova

Фото: istockphoto / Ekaterina Utorova

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что украинские власти сами сдали Крым и Донбасс еще десять лет назад. Об этом пишет РИА Новости.
Депутат отметила, что это случилось тогда, когда украинские власти не решились ввести военное положение в стране, а начали военные действия против жителей восточных регионов.

Захватившие власть в республике в результате госпереворота 13 апреля 2014 года начали антитеррористическую операцию (АТО) против жителей Луганской и Донецкой республик, которые не согласились со сменой власти.



Безуглая охарактеризовала ситуацию с так называемой АТО как одно из самых катастрофических и позорных событий в истории республики.

«Киевские власти сдали России Крым и восток», — написала она на своей странице в соцсети Facebook*.

По ее словам, Порошенко сделал все, чтобы прийти к власти.

«Даже военное положение не ввели. Лоббировал как мог. А потом сразу уже сам сдавал, не дал идти на Луганск, освобождать дальше, гонялся за добровольцами, согласился на минские договоренности и так далее», — добавила депутат.

Напомним, что Крым присоединился к российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, когда большинство жителей поддержали воссоединение с Россией.

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На Украине сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу
На западе Украины сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу
15 апреля 2024, 19:29

Фото: iStock/Prostock-Studio

В Закарпатской области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) остановили и задержали молодого человека, после чего бросили его у границы со Словакией, пишет «Страна».
По словам жительницы Львова, ее парня остановили на блокпосте в закарпатском селе Нижние Ворота и затем выкинули в лесу у границы, где его задержали пограничники. Она рассказала, что они ехали вместе на автомобиле, и сотрудники ТЦК попросили молодого человека сесть в автобус, после чего его увезли в Мукачевский военкомат.

Там ему сказали, что его отправят на военно-врачебную комиссию. Однако, по словам девушки, его отвезли к границе со Словакией и выбросили в лесу в 200 метрах от границы, где его задержали пограничники.

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Кимаковский: в Часове Яре первую линию обороны ВСУ держат новобранцы
15 апреля 2024, 18:57

Фото: istock /Anna_Anikina

В Часове Яре первую линию обороны ВСУ удерживают недавно мобилизованные российские военные. Об этом рассказал ТАСС советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский.
Командиры разных уровней ушли с переднего края. Отмечается, что на некоторых участках координация идет в режиме удаленки.

По словам Кимаковского, размещенная в Часове Яре украинская группировка каждый день несет большие потери.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее офицер ВСУ пришел в ужас от ситуации в Часове Яре. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Украине предрекли завершение конфликта в случае войны Ирана и Израиля
«Страна.ua»: война между Ираном и Израилем может завершить конфликт на Украине
15 апреля 2024, 18:43

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Конфликт между Ираном и Израилем может привести к завершению боевых действий на Украине, считают авторы издания «Страна.ua».
По их мнению, с учетом перспективы вовлечения США в конфликт на Ближнем Востоке, американское правительство может прийти к выводу о необходимости прекращения военных действий на украинском фронте.

Они отмечают, что для США становится проблематичным военно-технически и финансово поддерживать два полномасштабных конфликта, особенно в контексте напряженной обстановки в Корее и Тайване.

Авторы предполагают, что американское правительство будет пытаться убедить Киев согласиться на прекращение боевых действий по линии фронта путем договоренностей с Москвой.

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#киев
#шольц
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В Славянске ударом ВКС РФ уничтожили около 60 наемников и офицеров ВСУ
15 апреля 2024, 18:25

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

В Славянске были ликвидированы около 60 иностранных наемников и кадровых офицеров ВСУ в результате удара российской авиации, передает ТАСС со ссылкой на источник в органах безопасности.
«В момент авиационного удара на позиции в Славянске присутствовали кадровые офицеры Вооруженных сил Украины, включая высокопоставленных, а также наемники из-за рубежа. Среди них были граждане Франции, США и Грузии. Общее количество уничтоженных составило около 60 человек», — сообщил представитель силовых структур.
Он также отметил, что общее число присутствующих на позициях могло достигать до 100 человек.

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#вс рф
#наемники
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Российские войска взяли село Семёновка в окрестностях Авдеевки
15 апреля 2024, 18:16

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военные заняли село Семёновка в окрестностях Авдеевки. Об этом сообщили бойцы БАРС (боевого армейского резерва страны).
Информацию о том, что населённый пункт перешёл под контроль российской армии, также подтверждают военные корреспонденты, передаёт телеграм-канал «Mash на Донбассе». Уточняется, что занять последний опорный пункт Вооружённых сил Украины в этом районе удалось при содействии армейской авиации и артиллерии.

Ранее сообщалось о нанесении российскими войсками нескольких мощных ударов по позициям ВСУ в районе сёл Работино, Чкалово и Михайловка. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По словам главы региона, в результате этих атак противник потерял несколько бойцов, два автомобиля и другую технику.

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#губернатор
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#всу
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Администратор русской «Википедии» ликвидирован при отходе из Авдеевки
15 апреля 2024, 17:48

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Украинец Юрий Лущай, который на протяжении долгих лет являлся администратором русскоязычного раздела «Википедии», ликвидирован при отходе ВСУ из Авдеевки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военкор Руслан Татаринов.
На сайте «Википедии» указано, что Юрий Лушай скончался от полученных ранений.

Напомним, что администратор русской «Википедии» воевал в составе ВС Украины с января 2023 года. С 28 марта его считали пропавшим без вести. Позднее выяснилось, что погиб он в тот же день. На его странице указано, что он сделал более 86 тыс правок, написал свыше 200 статей. Переработал полностью еще около 50. Последнюю правку украинец внес 25 марта.

Ранее сообщалось, что российские военные под Соледаром захватили американский дрон-корректировщик. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#погибший
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Киевская полиция назвала число военнообязанных, силой доставленных в военкомат
15 апреля 2024, 17:17

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Главное управление Национальной полиции в Киеве сообщило количество военнообязанных, который пришлось силой доставлять в городской военкомат. С начала года их число составило 1 108 человек.
Такие данные приводит украинское агентство УНН. Кроме того, Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки (аналог военкомата - прим. ред.) запросил полицию об установлении местонахождения 3 439 граждан, уклоняющихся от мобилизации, и доставить их для привлечения к административной ответственности. Всего с начала 2024 года до 1 апреля районные военкоматы составили 1 309 административных протоколов о нарушении закона о мобилизации.

С начала года на Украине значительно возросло количество обращений граждан, связанных с конфликтными ситуациями и случаями грубой мобилизации сотрудников военкоматов. Ни один военный не понёс наказания за превышение своих полномочий. Бывший премьер-министр страны Дмитрий Азаров рассказал, что военкомы во время мобилизации начали применять оружие.

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#киев
#украина
#мобилизация
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Суд в Москве заочно арестовал снайпера из «Грузинского легиона»
Басманный суд заочно арестовал снайпера Гелашвили из «Грузинского легиона»
15 апреля 2024, 17:14

Фото: iStock/AMilkin

Суд в Басманном районе Москвы вынес решение о заочном аресте грузинского снайпера Георгия Гелашвили по обвинениям в экстремизме и наемничестве, передает РИА Новости.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гелашвили в его отсутствие», — подчеркнул источник в суде.
Также отметили, что Гелашвили объявлен в международный розыск и ему предъявлены обвинения в разжигании ненависти и вражды, угрозах насилия и наемничестве.

СМИ охарактеризовали его как самого молодого грузинского наемника, который присоединился к «Грузинскому национальному легиону» в возрасте 19 лет.

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Зеленский приказал любой ценой удерживать Часов Яр
15 апреля 2024, 16:30

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украинский президент Владимир Зеленский поставил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому любой ценой удержать Часов Яр до начала конференции по «формуле мира», которая должна пройти в Швейцарии 15-16 июня.
Об этом телеграм-каналу «Резидент» рассказал источник в офисе президента Украины. Таким образом, во главу угла в очередной раз поставлены политические амбиции, а не военная необходимость. Генштаб ВСУ продолжает перебрасывать под Часов Яр резервы, и город будут удерживать, не считаясь с любыми потерями.

В Киеве опасаются, что потеря Часов Яра может негативно сказаться на настроении участников конференции в Швейцарии, как это уже произошло на встрече в Мюнхене, когда ВСУ потеряли Авдеевку. Тогда вместо того, чтобы обсуждать поставки оружия, перепуганные союзники Украины принялись обсуждать возможности мирного урегулирования конфликта. Зеленскому это не нужно. Он желает вернуть утраченные территории и получить оружие. Поэтому дорога в Швейцарию будет устлана телами украинских военных.

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