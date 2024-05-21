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В ООН прокомментировали легитимность Зеленского

В ООН заявили, что продолжают считать Зеленского легитимным президентом Украины
21 мая 2024, 02:50

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает оставаться для ООН главой республики. С таким заявлением выступил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик на брифинге.
Отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли ООН считать Зеленского законным представителем Украины при проведении мирных переговоров, Дюжаррик заявил, что Зеленский «остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером».

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая, ровно через 5 лет со дня церемонии его вступления в должность, которая состоялась 20 мая 2019 года.



На Украине с февраля 2022 года действует военное положение, и на этом основании Зеленский отменил выборы президента в своем государстве и фактически продолжает оставаться у власти, хотя с точки зрения Конституции он утратил свои полномочия.

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