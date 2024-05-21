МИД оценил результаты голосования СБ ООН по российско-китайской резолюции

Фото: официальный сайт МИД РФ
Москва разочарована итогами голосования в Совете Безопасности ООН по российско-китайской резолюции о неразмещении оружия в космосе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Результаты голосования по проекту резолюции, внесённому Россией совместно с Китаем, по предотвращению гонки вооружений в космосе и обеспечению космической безопасности вызывают разочарование», — говорится в заявлении на сайте ведомства.Захарова отметила, что несмотря на все шаги, предпринятые Москвой и Пекином для учета предложений США и их союзников, в том числе наработок по американо-японскому проекту резолюции, они выступили против российско-китайской инициативы.
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