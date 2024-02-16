«Генетический код»: чем закончится Евромайдан и чего добивается Запад

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на конференции, посвященной событиям Евромайдана. О главных заявлениях главы внешнеполитического ведомства и о том, когда Запад прекратит поддержку Украины, читайте в материале «Радио 1».
Когда Запад прекратит поддержку Украины
США не прекратят поддержку Украины, так как военные действия – это способ зарабатывания денег. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь.
«Этот вопрос обсуждают многие эксперты. Вывод один: какое-то направление будет известно после выборов президента. Сейчас все внимание на предвыборную кампанию. Некоторые предполагают, что будут изменения на Донбассе, то есть наши войска могут продвинуться, отодвинуть противника дальше Донбасса, чтобы ВСУ не имели возможности совершать налеты на мирное население. Кто-то говорит, что на Харьков пойдут российские воска, то есть будет какое-то продвижение. Вот президент России Владимир Путин сказал, что Одесса-русский город. Однако точно сказать, что будет дальше – никто не может. Планов много неизвестных, главное, что тенденция идет одна: поставки оружия, военного снаряжения продолжаются со стороны Запада», - заявил Корчмарь.
Он также подчеркнул, что Америка заинтересовала в том, чтобы все события на Украине застыли с намеком на переговоры.
В чем на самом деле заключены планы Запада
«Планы Запада нам известны. Прибалты, поляки, другие страны НАТО – они нацелены на то, чтобы продолжать военные действия на Украине. Первая цель состоит в том, чтобы уменьшить население славян, подорвать генетический код, а также продолжить военные действия между Россией и Украиной. Владимир Путин неоднократно говорил, что цель Запада – уничтожить Россию. Маловероятно, что помощь Украине будет прекращена. Миром правит капитал, а прибыль – одна из целей продолжения военный действий на Украине американцами. США заинтересованы в том, чтобы сохранить свое влияние, преобладающее в мире, они будут к этому стремиться. Удобный вариант для реализации планов – Украина, на втором плане Ближний Восток. Там очаг, который с новой силой может вспыхнуть в любой момент», - рассказал Корчмарь.
По словам эксперта, тенденция показывает, что военные действия на Украине будут продолжаться дальше.
«Мировая и финансовая элита хочет сохранить свою власть. При помощи новых технологий и искусственного интеллекта у них появляется много новых возможностей. США, же например, могут одномоментно отключить во всем мире интернет У них многие серверы находятся в Австралии, в Южной Корее, в Малайзии. У них монополия на средства массовой информации в мире. Однако они не будут делать, потому что они заинтересованы в том, чтобы люди уходили в электронику и поддавались влиянию», - рассказал Корчмарь.
Он также отметил, что сейчас в международных отношениях преобладает сила, при помощи которой, решаются все проблемы влияния.
«Цель номер один для США — это Россия, однако они также намерены подобраться к Китаю, для них – это сверхцель. Они хотят сдерживать их экономику, чтобы не позволять распространять свое влияние на весь мир», - добавил эксперт.
Лавров рассказал о роли Запада в украинском конфликте
Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе своего выступления на форуме «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины заявил, что Запад уже не скрывает того, что России фактически объявлена война, приводит его слова корреспондент "Радио 1" Дана Игумнова.
«Они всячески говорят, что "мы только вооружаем Украину, а она воюет сама", все понимают, что это вранье», - заявил Лавров.
Он подчеркнул, что Запад использует Украину, чтобы сдерживать Россию и нанести ей стратегическое поражение. По словам министра, переговоры с Украиной на сегодняшний день невозможны, так как Владимир Зеленский собственноручно от них отказался, подписав соответствующий указ.
Майдан в Киеве
Массовые протесты в Киеве начались 21 ноября 2013 года. Тогда руководство Украины отказалось подписывать Соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Власти заявили, что приняли такое решение, чтобы сохранить отношения с Россией и СНГ. Противники этого решения организовали акцию протеста на площади Независимости в Киеве. Протест в поддержку евроинтеграции перерос в длительное противостояние и привел к политическому кризису. В итоге на Украине сменилась власть, Донецкая и Луганская народные республики объявили о своем суверенитете, в Крыму прошел референдум о присоединении полуострова к России.
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