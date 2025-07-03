«Гений дипломатии»: в Британии высмеяли Макрона за звонок Путину
Британский аналитик Александр Меркурис в своем Youtube-канале высмеял президента Франции Эммануэля Макрона за его недавний телефонный разговор с Владимиром Путиным.
Как сообщает РИА Новости, Меркурис усомнился в том, что Макрон пользуется доверием в Москве, несмотря на то, что считает себя «гением дипломатии».
Разговор между лидерами, первый с сентября 2022 года, был посвящен ситуации вокруг Украины, ирано-израильской конфронтации и ударам США по ядерным объектам Ирана.
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