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Мирные переговоры между Украиной и Россией уже давно могли бы состояться. Причина того, что этого до сих пор не произошло, заключается в противодействии западных покровителей Киева.
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону об этом говорил президент РФ Владимир Путин. Напоминая слова российского лидера, дипломат подчеркнул, что именно Зеленский законодательно запретил возможность какого-либо диалога с Москвой, не без подсказок западных спонсоров. Именно они отговаривают Киев от попыток договориться с Россией, надеясь максимально ослабить великую страну. Но этим надеждам сбыться не суждено, заключил генконсул Буравов.
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Александр Бойцов