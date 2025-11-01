Путин повысил ранг Ирады Зейналовой до чрезвычайного полномочного посла

01 ноября 2025, 13:02

Президент Путин повысил дипломатический ранг Ирады Зейналовой

Ирада Зейналова (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин присвоил главе российского диппредставительства на Маврикии Ираде Зейналовой ранг чрезвычайного и полномочного посла.





Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации. В том же документе указывается, что такой же статус получил посол России в Малайзии Наиль Латыпов.





«Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла... Зейналовой Ираде Автандиловне», — говорится в публикации.