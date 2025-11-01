Путин повысил ранг Ирады Зейналовой до чрезвычайного полномочного посла
Президент Владимир Путин присвоил главе российского диппредставительства на Маврикии Ираде Зейналовой ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации. В том же документе указывается, что такой же статус получил посол России в Малайзии Наиль Латыпов.
«Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла... Зейналовой Ираде Автандиловне», — говорится в публикации.
