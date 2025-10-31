ВС Польши в третий раз заявили о перехвате российского самолёта над Балтикой
Оперативное командование Вооружённых сил Польши сообщило о новом сопровождении российского разведывательного самолёта Ил-20 над Балтийским морем. Это уже третий подобный случай за неделю, передаёт издание Rzeczpospolita.
В пятницу, 31 октября, до 9:00 утра пара дежурных самолётов МиГ-29 вновь поднялась в воздух для перехвата российского разведывательного самолёта Ил-20, летевшего над Балтийским морем, говорится в заявлении польского оборонного ведомства.
При этом военные Польши подчеркнули, что российский самолёт не нарушал воздушное пространство страны.
Ранее Варшава уже дважды делала аналогичные заявления. 29 октября польские ВВС сообщили о «перехвате» Ил-20, который якобы выполнял разведывательную миссию «без плана полёта и с выключенным транспондером». А 30 октября о повторном инциденте заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Читайте также: