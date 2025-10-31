ВС Польши в третий раз заявили о перехвате российского самолёта над Балтикой

31 октября 2025, 18:12

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Оперативное командование Вооружённых сил Польши сообщило о новом сопровождении российского разведывательного самолёта Ил-20 над Балтийским морем. Это уже третий подобный случай за неделю, передаёт издание Rzeczpospolita.