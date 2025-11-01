В США раскрыли, как американцы относятся к Зеленскому
РИА Новости: большинство жителей США не поддерживают Зеленского
Большинство жителей США не поддерживают Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американского журналиста и блогера Конрада Франца.
По его словам, которые приводит агентство, даже негативное мнение некоторых американцев о России не меняет их отношения к Зеленскому.
«Даже люди, которые могут не любить Россию или думать, что Россия не права, — они не считают Зеленского каким-то героем или мужественным правителем», — сказал Франц в ходе визита в Донбасс.Он также отметил, что в США сторонниками Зеленского являются некоторые демократы и люди с либеральными взглядами.
