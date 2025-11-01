01 ноября 2025, 14:55

РИА Новости: большинство жителей США не поддерживают Зеленского

Владимир Зеленский

Большинство жителей США не поддерживают Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американского журналиста и блогера Конрада Франца.





По его словам, которые приводит агентство, даже негативное мнение некоторых американцев о России не меняет их отношения к Зеленскому.

«Даже люди, которые могут не любить Россию или думать, что Россия не права, — они не считают Зеленского каким-то героем или мужественным правителем», — сказал Франц в ходе визита в Донбасс.