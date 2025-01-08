Генконсульство Польши в Санкт-Петербурге официально прекратило работу

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Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге официально прекратило работу. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на МИД страны.
Отмечается, что в среды были сняты флаги Польши и Евросоюза с флагштоков на здании, а также демонтирована табличка генконсульства с фасада.
Также в сообщении сказано, что в 8 января состоялась церемония закрытия консульства Польши в Санкт-Петербурге, на котором присутствовал посол Варшавы в России Кшиштоф Краевский.
Ранее, в конце ноября прошлого года, закрылось генконсульство России в городе Познань в Польше. Около здания был спущен российский флаг.
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Также в сообщении сказано, что в 8 января состоялась церемония закрытия консульства Польши в Санкт-Петербурге, на котором присутствовал посол Варшавы в России Кшиштоф Краевский.
Ранее, в конце ноября прошлого года, закрылось генконсульство России в городе Познань в Польше. Около здания был спущен российский флаг.
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Анастасия Чинкова