МИД Венгрии: отказ Польши пригласить посла на церемонию в ЕС жалкий и детский

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сказал, что отказ Польши пригласить венгерского посла на церемонию начала польского председательства в Евросоюзе является жалким и детским. Соответствующее высказывание есть в заявлении МИД Венгрии.
«По словам министра иностранных дел Петера Сийярто, в связи с решением польского коллеги-министра иностранных дел есть два конкурирующих выражения: жалкий и детский» — говорится в сообщении.
Такая реакция связана с тем, что МИД Польши отозвал приглашение венгерского посла на церемонию инаугурации председательства в ЕС. Напомним, что Польша с 1 января приняла председательство в Евросоюзе на полгода. Церемония по данному поводу пройдет сегодня в Большом театре Национальной оперы в Варшаве. На мероприятие был приглашен посол Венгрии, однако после того, как страна предоставила убежище подозреваемому в крупных хищениях бывшему заместителю министра юстиции Польши Марчину Романовскому, приглашение отозвали.
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